Иран отверг обвинения в попытке задержать британский танкер

По мнению МИД России, США целенаправленно обостряют ситуацию

Новые нападки на Тегеран звучат из Вашингтона. На этот раз Исламскую республику обвинили в попытке задержать британский танкер в Ормузском проливе и призвали международное сообщество к немедленной ответной реакции, сообщает "ТВ Центр".

По информации американского телеканала CNN, судно окружили пять катеров, предположительно входящие в состав элитных войсковых частей Ирана, и потребовали остановиться в территориальных водах. В США утверждают, что даже располагают видеозаписью инцидента. Правда, их данные расходятся с информацией из Лондона - факт случившегося в британском Минобороны подтвердили, но не сошлись по количеству катеров.

Иран обвинения в свой адрес отвергает. В Москве уже выразили обеспокоенность в связи с событиями в регионе. Как заявили в нашем МИД, Вашингтон целенаправленно обостряет ситуацию и увеличивает риски прямой конфронтации в регионе.