У Порошенко и Зеленского сдали нервы

Власти Украины всё чаще используют русофобскую риторику в надежде поднять свой рейтинг

В четверг в центре Киева десятки активистов проводят митинг в поддержку телеканала NewsOne. В отношении редакции генеральная прокуратура Украины завела уголовное производство. Анонсированный телемост с Россией в ведомстве фактически приравняли к госизмене.

Во время поездки в Закарпатье Порошенко, кажется, пустил в ход все трюки от политтехнологов, чтобы добиться расположения людей. Ведь через 10 дней выборы в Верховную раду. И его партии "Европейская солидарность" как воздух нужны симпатии электората. Но вместо теплого приема толпа обрушилась на бывшего президента с бранью, передает "ТВ Центр".

Порошенко отступает без сопротивления, хотя ещё день назад в такой же ситуации сыпал угрозами, обещая пустить в ход кулаки. Нервы накануне главного политического события сдали и у действующего президента. Забыв об элементарной корректности, он грубо выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка. Кстати, своего бывшего сторонника. В четверг обиженный Годунок в тех же интонациях ответил Зеленскому:

"Честно говоря, для меня это шок. Президент ведет себя, как хам. Я разбойник, бандит! Меня облили грязью с ног до головы! Конечно, я теперь в суд пойду".

В борьбе за голоса избирателей словесные баталии разворачиваются не только на митингах. Но и на украинских телеканалах. Так же, как Порошенко, теперь и команда Зеленского пытается заигрывать с русофобами. И точно так же, как экс-президент, спекулирует на ненависти радикалов к русскому языку. По мнению Никиты Потураева, советника Зеленского, это язык нацменьшинств. Не имеет никаких исторических связей с украинским. И его давно надо переименовать с русского на российский. А чтобы не мелочиться, и саму Россию тоже называть иначе. Чтобы было понятней тем, к кому он обращается, в середине речи чиновник сам заговорил по-русски.

Ничто, даже обещанная Зеленским свобода слова на Украине, не может помешать эту самую свободу задавить угрозами. Националисты идут в наступление и уже требуют от президента самых суровых мер против канала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией. В четверг у здания телестудии - опять митинг. Но украинцы пришли, чтобы защитить свободу слова.

Предвыборная программа "Оппозиционной платформы "За жизнь", в которой говорится и о необходимости диалога с Россией, и учитывается мнение жителей Донбасса, раздражает националистов. А когда партия Медведчука уверенно занимает второе место в рейтинге политических симпатий украинцев накануне выборов, противники, похоже, готовы пуститься во все тяжкие, чтобы вытеснить оппозицию с парламентского поля. Ведь уровень доверия законодателям среди населения страны упал до рекордно низких четырех процентов. А действующий состав Рады называют едва ли не самым криминальным и коррумпированным.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".