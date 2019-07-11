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В Москве подводят итоги первого этапа избирательной кампании

12:53
  • четверг
  • 11 июля 2019

Круглый стол прошел в Фонде развития гражданского общества

Итоги первого этапа избирательной кампании подвели в Москве. Круглый стол состоялся в Фонде развития гражданского общества. Участники обсудили основные проблемы, возникающие перед действующими главами регионов накануне выборов. Они, напомним, пройдут в сентябре, передает "ТВ Центр".

Эксперты отметили, что зачастую губернаторы рискуют потерять рейтинг на фоне техногенных и природных катастроф. Гораздо меньшее влияние на показатели доверия оказывают отдельные представители партии.

"Если людям этот губернатор нравится, то они не соотносят это с его командой. В Свердловской области сказали одно, если людей в Башкортостане устраивает то, что делает их руководитель, они это как-то, между прочим, учитывают, имеют в виду, но вовсе не проецируют на свое руководство", - отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества  Константин Костин.

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Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин
Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин
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