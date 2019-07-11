В США трассу засыпало купюрами (видео)

Это произошло из-за оплошности инкассаторов

В США водители, проезжавшие по одному из шоссе Атланты, поняли, что такое настоящая "американская мечта". Прямо перед ними на дорогу посыпались купюры из инкассаторского броневика, передает "ТВ Центр".

Судя по всему, охранники плохо закрыли дверь машины и заметили свою оплошность не сразу. А вот водители не растерялись: остановились и начали собирать банкноты. В общей сложности обогатились на 175 тысяч долларов.

Полицейские, приехавшие на место, обнаружили лишь несколько купюр. И пообещали не привлекать к уголовной ответственности тех, кто добровольно вернёт деньги. Пока принесли всего две с половиной тысячи.