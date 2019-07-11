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Фото голой Королевой попало в Сеть

11:03
  • четверг
  • 11 июля 2019

Она вспомнила свое цирковое прошлое

46-летняя заслуженная артистка России Наташа Королева сфотографировалась голой после скандала, который разразился из-за чужой фотографии в соцсети певицы Светланы Лободы. 
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На днях певица Лобода выложила в Instagram фотографию американской блогерши, которая без одежды стоит на голове на фоне озера. "В Нижнем Новгороде я так встану на сцене", - пошутила Лобода, не указав, кто именно изображен на снимке. Подписчики решили, что певица опубликовала свое фото. Однако вскоре блогерша из США возмутилась тем, что ее пикантное изображение используют без разрешения. В итоге Светлане пришлось удалить пост.  

11 июля Наташа Королева выложила в соцсети фото, на котором она стоит на руках, будучи полностью обнаженной. На снимке видно, что Королева находится в отличной форме. По-видимому, она регулярно занимается спортом, чтобы избавляться от лишнего веса. 

"Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы, - написала артистка. - В свои "Ягодные" 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое, а тут - ШКаНДаЛь!!!! Деффчонки, не ссорьтесь! Вы - богини! Вы - прекрасны!!! И мир прекрасен!!! Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте!!! p.s. Я закрываю комментарии для того, чтобы вы смогли полюбоваться, и свое восхищение оставить при себе!!! Я знаю, что я прекрасна!!!" [Орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ТВЦ.RU]

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