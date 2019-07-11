В Москве началось тестирование системы электронного голосования

Систему тестируют студенты столичных вузов

Студенты московских вузов приступили к тестированию системы дистанционного электронного голосования, которая будет впервые применена на выборах депутатов в Мосгордуму 8 сентября 2019 года. Тестовый избирательный участок открылся в четверг на базе Московской городской думы и будет работать до 20 часов.

"У нас идет тестовое голосование за выборы лучшего председателя студсовета московского вуза. Всего 15 кандидатов. Соответственно, это вот такой прообраз того, что будет происходить в сентябре. Программное обеспечение mos.ru, которое к этому моменту подготовлено, работает в полном функционале, то есть все то же самое, что должно происходить в сентябре, происходит и сейчас", - рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Он добавил, что все желающие принять участие в тестовом голосовании на электронном участке предварительно могли записаться через личный кабинет на сайте mos.ru с 5 по 10 июля.

"Записалось порядка двух тысяч студентов из более чем 90 вузов Москвы", - сказал А.Костырко.

Он пояснил, что на базе Мосгордумы создан прообраз электронного участка, который будет создан в каждом из выбранных избирательных округах столицы. "В Москве три пилотных избирательных округа: первый, 10-й и 30-й. В каждом из них есть помещение. На нем будут установлены такие же экраны информационные, так же будут стоять принтеры, компьютеры для тех, кто боится, что пропадет связь, электричество в доме, и хочет прийти проголосовать на участок", - отметил Костырко.

Артем Костырко добавил, что тестовый участок оборудован так же, как будет оснащен настоящий избирательный участок на выборах 8 сентября.

"Весь сегодняшний день на тех принтерах, которые стоят здесь, будет происходить печать сначала зашифрованных голосов из блокчейн-сети, а после этого, когда мы соединим в 20:00 ключи, будет происходить печать расшифровок голосов. Также весь день на информационных панелях мы будем выводить статистику: сколько студентов получили бюллетени и сколько проголосовали", - сообщил он.

За тестированием наблюдают члены Общественной палаты Москвы. Кроме того, на экспериментальном избирательном участке присутствуют представители столичного департамента информационных технологий, члены электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием при общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва и члены технической рабочей группы по электронному голосованию.