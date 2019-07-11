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Фото похудевшей Смеховой вызвали восторг

11:29
  • четверг
  • 11 июля 2019

Артистка расслабляется на курорте

51-летняя актриса и певица Алика Смехова показала стройную фигуру во время отдыха на Кипре. 
Фото голой Королевой попало в Сеть

Исполнительница хита "Не перебивай" выложила в Instagram свои фотографии в белом купальнике. Она позирует на камнях на берегу моря. "Ох, я уже предвижу заголовки в интернете "Алика Смехова в свои... в купальнике" А слабо придумать что-то более креативное?!" - написала Смехова. 

Заслуженная артистка России заверила подписчиков, что она не корректировала снимки с помощью фотошопа, поскольку просто не умеет этого делать. Большинство подписчиков похвалили внешний вид артистки. 

- Всем бы так выглядеть, как Алика Смехова 

- Вы шикарны!

- У меня в 35 фигура(после 2 х беременностей) далекооо от Вашей

- В ваши 25 лет все прекрасно!

- Видно, что вы похудели, но все равно тело не молодое и конкуренции не выдерживает! 

- Небось, хлебушка с маслицем даже на зубок нельзя?

Напомним, Смехова была замужем три раза. Ее старшему сыну 19 лет, а младшему исполнилось 11. 

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