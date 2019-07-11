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Пуговка из "Папиных дочек" рассказала о счастливом событии в своей жизни

11:58
  • четверг
  • 11 июля 2019

Девушка не могла не похвастаться

17-летняя Екатерина Старшова, которая прославилась ролью Пуговки в сериале "Папины дочки", похвасталась высокими баллами по ЕГЭ.  
Что случилось с Пуговкой из "Папиных дочек"

"ДААА! ЕГЭ сдала. Я сделала это" - написала Старшова в Instagram. Со слов девушки, по химии и биологии она получила 100 баллов, а по русскому языку - 94 балла. 

Екатерина Старшова забросила актерскую карьеру и мечтает поступить на факультет фундаментальной медицины Московского государственного университета. Она еще не определилась со специальностью, но точно знает, что хочет лечить людей. 

Подписчики поздравили бывшую актрису со сдачей экзаменов и пожелали ей успехов при поступлении в университет. 

- Какая умница 

- Очень надеюсь, что с такими баллами вы сможете поступить на бюджет! 

- Офигеть, баллы на высоте


- Это мотивирует. Мне тоже эти предметы сдавать

- Ты большая молодец. Рада, что ты сможешь поступить туда, куда хотела

Отметим, что после поступления в вуз Пуговке, скорее всего, придется распрощаться со спортом. Она занималась фигурным катанием больше 10 лет. 

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