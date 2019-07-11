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Пламя высотой в 50 метров: видео страшного пожара в Мытищах

12:14
  • четверг
  • 11 июля 2019

Есть информация о пострадавших

Крупный пожар в четверг произошел на территории ТЭЦ "Северная" в подмосковных Мытищах, в районе 90-го километра МКАД. По данным МЧС России, загорелась газовая станция высокого давления. При этом наблюдается столб пламени высотой в 50 метров.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб, пострадали восемь человек.

На месте инцидента находятся экстренные службы, также спасатели применяют авиацию. Возгоранию присвоен третий уровень сложности. "Есть угроза распространения огня, в том числе на строящееся здание общежития", - сообщили ТАСС в экстренных службах.

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