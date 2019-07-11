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Известный актер умер в 33 года после долгой болезни

12:33
  • четверг
  • 11 июля 2019

Артист скончался дома в окружении родных

В Британии скончался актер Майкл Слеггс. Звезде псевдодокументального сериала "Эта страна" было 33 года, передает The Guardian.

Майкл страдал от болезни сердца. В 2019 году его состояние резко ухудшилось, медики не могли помочь актеру и отправили домой, где предоставляли ему паллиативную помощь.

Слегг рассказал о своем здоровье поклонникам в мае. Тогда он отметил, что не знает, сколько ему осталось жить.

Майкл Слеггс прославился после выхода на экраны сериала "Эта страна". В сидкоме он исполнил роль назойливого соседа. По сюжету его персонаж страдал от рака.

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