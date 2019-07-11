Собянин: на тушение пожара в Мытищах направят дополнительную технику

Об этом попросило МЧС

На тушение пожара на газопроводе в районе Мытищ направят дополнительную технику. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на странице в соцсети "ВКонтакте".

"По просьбе МЧС направляем дополнительно 50 единиц техники для ликвидации пожара на участке газопровода в районе Мытищ. Оказываем всю необходимую помощь", - сообщил мэр.

Ранее возле поселка Челобитьево под Мытищами загорелась станция высокого давления на территории ТЭЦ-27. Пожару присвоен третий номер сложности. Причиной пожара мог стать взрыв.