Москвичей попросили не кормить молодых соколят-пустельг

Иначе они не научатся охотиться

В Москве начался сезон слеток соколов-пустельг. В этой связи орнитологи просят москвичей не тревожить молодых пернатых и пытаться их накормить, сообщает ТВЦ.RU.

"У них интересная манера - когда вылетают из гнезда, где-нибудь садятся, например, на подоконнике или балконе, если он не застеклен, на ветке, и могут сидеть так целый день. Люди начинают нервничать, когда у них на подоконнике сидит соколенок, и пытаются ему помочь, накормить. В данной ситуации вмешиваться не надо", - призывает руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

Орнитологи отмечают, что птенец может подпустить к себе человека и взять у него из рук корм. Но это в итоге приведёт лишь к нарушению инстинкта охотника у сокола — птенец не научится охотиться самостоятельно, что впоследствии может привести к его гибели.