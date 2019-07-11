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"Там был дождь из асфальта": очевидцы о пожаре в Мытищах

14:41
  • четверг
  • 11 июля 2019

Пострадали 12 человек, одного из них госпитализировали, остальным помощь оказали на месте

Крупный пожар произошёл в четверг около Северной ТЭЦ в Мытищах. Рядом с территорией теплоцентрали загорелся газопровод, по которому топливо подаётся на станцию. На энергоснабжении потребителей происшествие никак не отразилось. Оборудование ТЭЦ не пострадало.

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Гигантские огненные столбы вырываются на десятки метров. По словам очевидцев, пламя поднималось выше соседних многоэтажек. Чёрный дым виден за несколько километров, передает "ТВ Центр".

"Я вышла из кухни, стала заходить в комнату. В комнате у нас окно. В окно увидела то, что раздался выхлоп, и стало всё гореть и полыхать. Я кричу: "Девочки, пожар!". И мы стали выбегать. И второй раз - всё хлопнуло", - рассказала очевидец Екатерина Храмова.

"Я вышел, там был дождь из асфальта, и всё. Сверху летело", - говорит другой свидетель происшествия.

Сообщение о том, что горит ТЭЦ, поступило на пульт дежурного в 11 утра. Позже спасатели установят – электростанция не затронута. Пожар начался на участке расположенного рядом газопровода. Отсюда такие гигантские языки пламени. Сильней всего пострадала станция техобслуживания. Посетители автосервиса получили ушибы и лёгкие ожоги.

Специалисты Роспотребнадзора сейчас проводят исследования проб воздуха и держат ситуацию на контроле. Пожару был присвоен третий уровень сложности. На борьбу с огнём брошены два вертолёта МЧС и два пожарных поезда.

Мэр Москвы Сергей Собянин по просьбе МЧС направил в помощь областным пожарным дополнительно 50 единиц техники. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль. Движение по Осташковскому шоссе пришлось перекрыть. Через полтора часа поступают сообщения, что пожар локализован. А затем и потушен. Шоссе вновь открыли для автомобилистов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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