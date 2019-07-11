"Там был дождь из асфальта": очевидцы о пожаре в Мытищах

Пострадали 12 человек, одного из них госпитализировали, остальным помощь оказали на месте

Крупный пожар произошёл в четверг около Северной ТЭЦ в Мытищах. Рядом с территорией теплоцентрали загорелся газопровод, по которому топливо подаётся на станцию. На энергоснабжении потребителей происшествие никак не отразилось. Оборудование ТЭЦ не пострадало.

Гигантские огненные столбы вырываются на десятки метров. По словам очевидцев, пламя поднималось выше соседних многоэтажек. Чёрный дым виден за несколько километров, передает "ТВ Центр".

"Я вышла из кухни, стала заходить в комнату. В комнате у нас окно. В окно увидела то, что раздался выхлоп, и стало всё гореть и полыхать. Я кричу: "Девочки, пожар!". И мы стали выбегать. И второй раз - всё хлопнуло", - рассказала очевидец Екатерина Храмова.

"Я вышел, там был дождь из асфальта, и всё. Сверху летело", - говорит другой свидетель происшествия.

Сообщение о том, что горит ТЭЦ, поступило на пульт дежурного в 11 утра. Позже спасатели установят – электростанция не затронута. Пожар начался на участке расположенного рядом газопровода. Отсюда такие гигантские языки пламени. Сильней всего пострадала станция техобслуживания. Посетители автосервиса получили ушибы и лёгкие ожоги.

Специалисты Роспотребнадзора сейчас проводят исследования проб воздуха и держат ситуацию на контроле. Пожару был присвоен третий уровень сложности. На борьбу с огнём брошены два вертолёта МЧС и два пожарных поезда.

Мэр Москвы Сергей Собянин по просьбе МЧС направил в помощь областным пожарным дополнительно 50 единиц техники. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль. Движение по Осташковскому шоссе пришлось перекрыть. Через полтора часа поступают сообщения, что пожар локализован. А затем и потушен. Шоссе вновь открыли для автомобилистов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".