"Мой район": как изменилось Куркино благодаря проекту

Что ещё ждут жители от программы "Мой район"?

Соловьиная роща есть и в Москве. На северо-западе города. Там можно и птиц послушать и вообще отлично провести время всей семьёй. Но это далеко не всё, что появилось в Куркине благодаря масштабному проекту. Новые детские сады и школы, уютные скверы и благоустроенные дворы, современные гаражи и удобные парковки.

"Московская Швейцария" - этот район называют так неслучайно. Он возник в живописнейшей долине реки Сходня. Среди лесов и холмов. Эксперимент стартовал еще в конце девяностых годов прошлого века. Хотели создать уникальный жилищно-природный комплекс. Малоэтажная застройка, таунхаусы. Исключительно - по оригинальным проектам. Впервые даже названия улиц придумывали все вместе - Соловьиной Рощи, Ландышевая. И атмосфера сразу сложилась особая - соседи друг друга знают, передает "ТВ Центр".

Куркино - район хоть и молодой - был образован в 1995-м году. Однако место историческое. Упоминания о нём ещё в летописях Ивана Калиты. Владели землями то боярин Иван Квашня - воевода Дмитрия Донского, то видный политический деятель при Иване Грозном Федор Курицын. От его фамилии по одной из легенд и произошло название района. При князе Воротынском построена церковь в честь Владимирской иконы Божьей матери. А благодаря известному врачу-терапевту Захарьину появился комплекс зданий, в которых сейчас - туберкулезная больница. В качестве дачников в этих краях бывали Щепкин, Герцен, Куприн. Впрочем, и сейчас здесь заботятся о комфортном отдыхе. Появляются новые парки.

Свой парк здесь, впрочем, возможен в каждом отдельном дворе. На Новокуркинском шоссе раньше был амфитеатр. Со временем конструкции обветшали. Жители обратились на сайт мэра, попросили включить в программу "Мой район". Сейчас работы завершаются.

Появятся и цветники, и беседки, и детские площадки. В этом году благоустроить планируют еще девятнадцать дворов. Такой зеленый район, естественно, идеальное место для занятий спортом. Есть горнолыжный склон. И секрет игры в гольф тут любой ребёнок объяснит. Можно будет и другими видами спорта заниматься - сейчас ведётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса - с бассейном, тренажерными залами.

Одна из главных проблем в районе - транспортная. Но в последнее время открываются новые автобусные маршруты, появляются дополнительные остановки. До конца этого года завершится строительство школы-трансформера - там будет и детский сад, и блок начальных классов. И, как надеются жители, в будущем появится в районе и свой Дворец культуры.

Юлия Богоманшина, Виктор Мальцев, Сергей Ким и Александр Савин, "ТВ Центр".