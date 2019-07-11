Систему электронного голосования тестируют 1,8 тыс. столичных студентов

Систему тестируют студенты

В Москве начались испытания электронной системы голосования, которая впервые будет использоваться на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Правда, сегодня в качестве избирателей - студенты, а кандидаты – председатели студенческих советов. Но принцип голосования точно такой же, как и будет осенью.

Все достаточно просто: зайти в личный кабинет на mos.ru, найти раздел про выборы и проголосовать. Заявки на участие в тесте можно было подать с прошлой пятницы. Такой желание изъявили почти две тысячи человек. До выборов запланировано еще несколько тестов.

"Это тестовое, самое первое появление, скажем так, на людях программного обеспечения, поэтому есть ошибки, есть и сбои, мы их все мониторим, смотрим за реакцией студентов, но пока все в пределах разумного происходит", - отметил заместитель Департамента информационных технологий города Москвы Артем Костырко.