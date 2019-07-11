В Москве задержали "стильных" воров

Они воровали качественную и модную одежду

В Москве задержали банду, воровавшую брендовую одежду из крупного сетевого магазина. При обыске в сумках и шкафах были обнаружены джинсы, футболки, кофты с ярлыками, передает "ТВ Центр".

Работали по слаженной схеме. Охранник торговой сети сообщал злоумышленникам что, когда и в какой точке лучше взять. Те приходили в указанный магазин. С помощью специального оборудования снимали с вещей защитные датчики, а затем просто проносили всё мимо кассы - в фирменных пакетах.