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В Москве задержали "стильных" воров

15:17
  • четверг
  • 11 июля 2019

Они воровали качественную и модную одежду

В Москве задержали банду, воровавшую брендовую одежду из крупного сетевого магазина. При обыске в сумках и шкафах были обнаружены джинсы, футболки, кофты с ярлыками, передает "ТВ Центр".

Работали по слаженной схеме. Охранник торговой сети сообщал злоумышленникам что, когда и в какой точке лучше взять. Те приходили в указанный магазин. С помощью специального оборудования снимали с вещей защитные датчики, а затем просто проносили всё мимо кассы - в фирменных пакетах.

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