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Совиный ад: почему дикие птицы страдают в антикафе

15:45
  • четверг
  • 11 июля 2019

Активисты уверены: для самих птиц подобные контакты - путь к гибели

Восторг - у гостей, неприятие - у зоозащитников. В небольшом московском антикафе держат сов - для создания неповторимой атмосферы. Посетители охотно с хищниками общаются, некоторых даже гладят.

Молодого филина Бубу в столичном совином антикафе "Совиный дом" называют самым большим "Совошаром". Шутка ли – размах крыльев такого филина достигает 180 см, гласит информация о нём на сайте заведения.  Вот только обращаться с ним сотрудники кафе советуют аккуратнее.

Всех остальных обитателей модного антикафе с совиным уклоном трогать и гладить можно. Посетителям сотрудники любезно объясняют, как не навредить птице и случайно её не покалечить.

Возможность погладить хищную птицу, словно домашнюю кошку, и приобщиться к миру дикой природы в комфортном московском формате у посетителей, как правило, вызывает восторг. А о том, что иногда по неизвестным причинам некоторые птицы исчезают, конечно же, никто не сообщает. Условия содержания животных вроде бы комфортные, совы беспрепятственно перемещаются, выглядят здоровыми и вполне упитанными. Но всё же это дикие животные, причём ночные.

В январе этого года в Москве на Дмитровском шоссе уже закрыли похожее антикафе "Мопс Тайм", где условия содержания мопсов, по мнению зоозащитников, не отвечали требованиям, необходимым для этих животных. А в конце 2018 года в России был принят закон, запрещающий контактные зоопарки. Однако это положение начнет действовать в 2022 году и кафе "Совиный дом" пока открывает свои двери для всё новых посетителей.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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