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Экологи не зафиксировали загрязнения воздуха из-за пожара в Мытищах

13:29
  • четверг
  • 11 июля 2019

На месте работает передвижная станция экомониторинга

Загрязнения воздуха из-за пожара вблизи ТЭЦ-27 в Мытищах не зафиксировано. Об этом сообщает столичный "Мосэкомониторинг".

На месте сейчас работает передвижная лаборатория для замеров качества атмосферного воздуха. Кроме того, не фиксируют превышения загрязняющих веществ и автоматические станции контроля в Москве. Экологи отмечают, что в четверг сложились хорошие условия для рассеивания и потом загрязняющие вещества не накапливаются в атмосфере, пишет ТАСС.

Ранее возле поселка Челобитьево под Мытищами загорелась станция высокого давления на территории ТЭЦ-27. Пожару присвоен третий номер сложности. Причиной пожара мог стать взрыв. Факельное горение к этому часу ликвидировано.

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