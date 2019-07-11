Экологи не зафиксировали загрязнения воздуха из-за пожара в Мытищах

На месте работает передвижная станция экомониторинга

Загрязнения воздуха из-за пожара вблизи ТЭЦ-27 в Мытищах не зафиксировано. Об этом сообщает столичный "Мосэкомониторинг".

На месте сейчас работает передвижная лаборатория для замеров качества атмосферного воздуха. Кроме того, не фиксируют превышения загрязняющих веществ и автоматические станции контроля в Москве. Экологи отмечают, что в четверг сложились хорошие условия для рассеивания и потом загрязняющие вещества не накапливаются в атмосфере, пишет ТАСС.

Ранее возле поселка Челобитьево под Мытищами загорелась станция высокого давления на территории ТЭЦ-27. Пожару присвоен третий номер сложности. Причиной пожара мог стать взрыв. Факельное горение к этому часу ликвидировано.