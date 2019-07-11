Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах локализован

Угрозы для жизнеобеспечения Москвы нет

Пожар, который возник на территории ТЭЦ-27 в Мытищах, локализован, сообщили в МЧС. Справиться с огнем удалось благодаря пенной атаке.

Как пишет "Интерфакс", пожар локализован на площади 800 квадратных метров. В тушении принимают участие два пожарных поезда. Кроме того, к месту ЧП прибыли два вертолета Ка-32, однако их помощь не понадобилась. Сейчас они возвращаются на базу, пишет ТАСС.

Пожар на территории ТЭЦ возник в четверг. Загорелись газопровод, ведущий к станции, технические помещения и хозяйственное здание. Факельное горение к этой минуте ликвидировано.

Власти заявили, что угрозы для жизнеобеспечения Москвы в связи с пожаром нет. Подача тепла и электроэнергии проходит в штатном режиме, приводит РИА Новости сообщение комплекса городского хозяйства столицы.