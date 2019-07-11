ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах локализован

13:37
  • четверг
  • 11 июля 2019

Угрозы для жизнеобеспечения Москвы нет

Пожар, который возник на территории ТЭЦ-27 в Мытищах, локализован, сообщили в МЧС. Справиться с огнем удалось благодаря пенной атаке.

Экологи не зафиксировали загрязнения воздуха из-за пожара в Мытищах
Собянин: на тушение пожара в Мытищах направят дополнительную технику

Как пишет "Интерфакс", пожар локализован на площади 800 квадратных метров. В тушении принимают участие два пожарных поезда. Кроме того, к месту ЧП прибыли два вертолета Ка-32, однако их помощь не понадобилась. Сейчас они возвращаются на базу, пишет ТАСС.

Пожар на территории ТЭЦ возник в четверг. Загорелись газопровод, ведущий к станции, технические помещения и хозяйственное здание. Факельное горение к этой минуте ликвидировано.

Власти заявили, что угрозы для жизнеобеспечения Москвы в связи с пожаром нет. Подача тепла и электроэнергии проходит в штатном режиме, приводит РИА Новости сообщение комплекса городского хозяйства столицы.

Главное сегодня
Пожар в районе "Северной" ТЭЦ в Мытищах
Пожар в районе "Северной" ТЭЦ в Мытищах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.