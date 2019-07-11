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Пострадавшим в Иркутской области выделят 2,3 млрд рублей

14:50
  • четверг
  • 11 июля 2019

Пострадавшие от наводнения в Иркутской области должны получить компенсации как можно скорее, отметил глава кабмина

На оказание помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области направят ещё 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства, передает "ТВ Центр".

Как выглядит Иркутская область после страшного наводнения
После наводнения в Иркутской области госпитализировали 486 человек

Деньги выделят из резерва федерального бюджета. На ликвидацию последствий стихии уже потрачено более шестисот миллионов рублей. Премьер-министр подчеркнул - ситуация в регионе остаётся крайне сложной, помочь людям необходимо максимально быстро.

"Стихия нанесла серьезный ущерб, к сожалению, есть и погибшие, разрушено много жилых домов. Социальные выплаты уже идут, но важно, чтобы все, кому положены такие компенсации, получили их как можно скорее. Я просил бы всех ответственных за этот процесс в правительстве, но, естественно, в координации с руководством региона следить за тем, как эти выплаты осуществляются", - отметил  Медведев.

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