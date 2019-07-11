Пострадавшим в Иркутской области выделят 2,3 млрд рублей

Пострадавшие от наводнения в Иркутской области должны получить компенсации как можно скорее, отметил глава кабмина

На оказание помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области направят ещё 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства, передает "ТВ Центр".

Деньги выделят из резерва федерального бюджета. На ликвидацию последствий стихии уже потрачено более шестисот миллионов рублей. Премьер-министр подчеркнул - ситуация в регионе остаётся крайне сложной, помочь людям необходимо максимально быстро.

"Стихия нанесла серьезный ущерб, к сожалению, есть и погибшие, разрушено много жилых домов. Социальные выплаты уже идут, но важно, чтобы все, кому положены такие компенсации, получили их как можно скорее. Я просил бы всех ответственных за этот процесс в правительстве, но, естественно, в координации с руководством региона следить за тем, как эти выплаты осуществляются", - отметил Медведев.