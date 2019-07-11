Пожар на газопроводе в Мытищах потушен

Возгорание не повлияло на работу ТЭЦ

Пожарным удалось справиться с огнем на газопроводе в Мытищах, сообщили в МЧС. В ведомстве отметили, что открытое горение ликвидировано.

По словам замглавы МЧС России Ильи Денисова, сейчас ведется тушение трансформаторной будки и отдельных очагов горения. Для этого готовится пенная атака, пишет ТАСС.

По словам Денисова, пожар на территории ТЭЦ-27 не повлиял на работу станции. Энергоснабжение из-за возгорания не нарушалось. Нет и угрозы жизни жителей Мытищ.

Пожар на территории ТЭЦ-27 в Мытищах возник в четверг. Загорелись газопровод, ведущий к станции, технические помещения и хозяйственное здание. Факельное горение к этой минуте ликвидировано.

Власти заявили, что угрозы для жизнеобеспечения Москвы в связи с пожаром нет. Подача тепла и электроэнергии проходит в штатном режиме, приводит РИА Новости сообщение комплекса городского хозяйства столицы.