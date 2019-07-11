Сделано заявление о второй беременности Меган Маркл

Принц Гарри станет папой во второй раз в 2020 году

Королевский эксперт Кэти Николл сделала заявление о второй беременности Меган Маркл. По словам специалиста, принц Гарри станет папой во второй раз в 2020 году.

Как рассказала Николл, герцог и герцогиня Сассекские мечтают о большой семье и готовы ко второму ребенку. Скорей всего объявление о малыше номер два будет сделано в следующем году.

"Источники, близкие к паре, сказали мне, что они действительно хотели бы иметь большую семью", - сообщила в интервью Entertainment Tonight королевский эксперт.

Меган и Гарри не хотят откладывать в долгий ящик появление второго малыша. "Они мечтают о братьях и сестрах для Арчи", - заверила Николл.

Напомним, 37-летняя Меган Маркл впервые стала мамой 6 мая. Американка родила сына принцу Гарри. Мальчика назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.