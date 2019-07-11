ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сделано заявление о второй беременности Меган Маркл

14:31
  • четверг
  • 11 июля 2019

Принц Гарри станет папой во второй раз в 2020 году

Королевский эксперт Кэти Николл сделала заявление о второй беременности Меган Маркл. По словам специалиста, принц Гарри станет папой во второй раз в 2020 году.
Первые фото сына Меган Маркл и принца Гарри

Как рассказала Николл, герцог и герцогиня Сассекские мечтают о большой семье и готовы ко второму ребенку. Скорей всего объявление о малыше номер два будет сделано в следующем году.

"Источники, близкие к паре, сказали мне, что они действительно хотели бы иметь большую семью", - сообщила в интервью Entertainment Tonight королевский эксперт.

Меган и Гарри не хотят откладывать в долгий ящик появление второго малыша. "Они мечтают о братьях и сестрах для Арчи", - заверила Николл.

Напомним, 37-летняя Меган Маркл впервые стала мамой 6 мая. Американка родила сына принцу Гарри. Мальчика назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Новости по теме
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.