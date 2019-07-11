Жертвой пожара в Мытищах стал один человек

Погибла женщина-охранник

При пожаре на газопроводе вблизи ТЭЦ в Мытищах погиб один человек. Жертвой ЧП стала женщина-охранник. Еще 13 человек, по данным "Интерфакс", пострадали. При этом в скорой рассказали, что 12 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Пожар на территории ТЭЦ-27 в Мытищах возник в четверг. Загорелись газопровод, ведущий к станции, технические помещения и хозяйственное здание. По данным на 14:30, пожарным удалось ликвидировать пожар на газопроводе, однако огонь перекинулся на административное здание частной фирмы и склад.

"Здание на реконструкции, площадь около 800 квадратных метров, горит кровля", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее власти Москвы заявили, что угрозы для жизнеобеспечения столицы в связи с пожаром нет. Подача тепла и электроэнергии проходит в штатном режиме. Как пояснили в "Мосэнерго", которая управляет ТЭЦ, тепловая нагрузка с "Северной" была переключена на другие станции. В компании подчеркнули, что пожар возник на газопроводе за пределами ТЭЦ-27. Генерирующее оборудование станции не пострадали, сообщает РИА Новости.