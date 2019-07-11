Меркель не смогла встать во время гимна на официальной встрече

Протокол был изменен из-за самочувствия канцлерин

Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с датским премьер-министром Метте Фредриксен не встала во время исполнения национальных гимнов. Мероприятие прошло в Берлине.

Германский лидер не смогла встать из-за плохого самочувствия. Ранее у нее трижды произошли приступы дрожи во время официальных мероприятий. На этот раз протокол перед встречей с Фредриксен был изменен. Кстати, датский премьер осталась сидеть вместе с Меркель.

Стулья были установлены на подиуме. На них сидели оба политика. После гимнов Меркель и Фредериксен ушли на переговоры, сообщает ТАСС со ссылкой на Spiegel.

За последний месяц с Меркель трижды произошли приступы сильной дрожи. Все они попали на видеокамеру так как произошли во время официальных мероприятий. В первый раз это случилось 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. 27 июня она испытала то же самое при встрече с Франком-Вальтером Штайнмаейром. В последний раз политик почувствовала себя плохо на встрече с финским премьер-министром Антти Ринне во время исполнения гимнов двух стран.

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