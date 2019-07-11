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В Москве обсудили нарушение прав журналистов на Украине

15:08
  • четверг
  • 11 июля 2019

Работа по делу Кирилла Вышинского будет продолжена

О нарушении прав журналистов на Украине говорили в четверг в Москве на пресс-конференции по итогам работы временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, передает "ТВ Центр".

Сенаторы пообещали продолжить активную работу по делу Кирилла Вышинского. Важнейшая задача комиссии - выстраивать диалог между обществом, органами власти и средствами массовой информации, российскими и зарубежными. Для этого уже были организованы десятки мероприятий на международных площадках.

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