В Москве обсудили нарушение прав журналистов на Украине

Работа по делу Кирилла Вышинского будет продолжена

О нарушении прав журналистов на Украине говорили в четверг в Москве на пресс-конференции по итогам работы временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, передает "ТВ Центр".

Сенаторы пообещали продолжить активную работу по делу Кирилла Вышинского. Важнейшая задача комиссии - выстраивать диалог между обществом, органами власти и средствами массовой информации, российскими и зарубежными. Для этого уже были организованы десятки мероприятий на международных площадках.