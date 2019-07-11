Наезд водителя квадроцикла на военного в Подмосковье попал на видео

Срочника отбросило как тряпичную куклу
В Подмосковье ищут квадроциклиста, сбившего военнослужащего у въезда в войсковую часть. Мужчина подался в бега после того, как устроил жуткое ДТП.
Инцидент произошел на КПП вирусологического центра НИИ микробиологии Минoбороны в Сергиевом Посаде. Момент наезда водителя на срочника попал на видео, передает Telegram-канал "112". На кадрах видно, как рядовой приоткрыл ворота части, заметив квадроциклиста. Однако водитель не стал тормозить и на большой скорости врезался в створку. В результате срочника отбросило, как тряпичную куклу.
После ДТП пострадавшего военного доставили в госпиталь имени Бурденко. У него множественные ушибы по всему телу.
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