Наезд водителя квадроцикла на военного в Подмосковье попал на видео

Срочника отбросило как тряпичную куклу

В Подмосковье ищут квадроциклиста, сбившего военнослужащего у въезда в войсковую часть. Мужчина подался в бега после того, как устроил жуткое ДТП.

Инцидент произошел на КПП вирусологического центра НИИ микробиологии Минoбороны в Сергиевом Посаде. Момент наезда водителя на срочника попал на видео, передает Telegram-канал "112". На кадрах видно, как рядовой приоткрыл ворота части, заметив квадроциклиста. Однако водитель не стал тормозить и на большой скорости врезался в створку. В результате срочника отбросило, как тряпичную куклу.

После ДТП пострадавшего военного доставили в госпиталь имени Бурденко. У него множественные ушибы по всему телу.

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