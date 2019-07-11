Зеленский потребовал сделать с Порошенко то же, что с Януковичем

Он не нашел цензурных слов о работе многих чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил чиновников в бездействии и нежелании работать. В связи с этим он призвал распространить люстрацию на них. Ранее под нее подпадали должностные лица, работавшие во времена экс-президента страны Виктора Януковича.

К списку должностей, которые подпадают под люстрацию, он предложил добавить Петра Порошенко, а также депутатов, спикера Рады, членов правительства, генпрокурора, руководителя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретаря СНБО, руководителей оборонных ведомств. Все они занимали свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 марта 2019 года, отметил нынешний глава государства в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его словам, многие обвиняют его в том, что он и его команда хотят отменить люстрацию. Он добавил, что цензурных слов после общения с чиновниками разных уровней, которым "всем фиолетово", у него не хватает. Он подчеркнул, что за ними числятся многочисленные прогулы, есть факты коррупции. Кроме того, некоторые должностные лица грозятся "дать по морде" простым украинцам, которые недовольны их работой.

"Для чего министры рассказывают, что украинцы очень много едят, которые строят дороги только в собственном Facebook и рожают детей в Америке, которые угробили здоровье нации?", - спрашивает он у жителей. Также он предложил обменять нерадивых чиновников на украинских пленных.

Ранее в июле стало известно, что в Верховную Раду будет внесен законопроект о расширении субъектов, подлежащих люстрации. Об этом говорил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. По его словам, законопроект включает президента, народных депутатов и всех высших топ-чиновников, которые есть на Украине.

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