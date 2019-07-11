Ноу криминалити: суд помиловал Мутко

Вице-премьер России добивался этого полтора года

Спортивный арбитражный суд (CAS) снял с вице-премьера России Виталия Мутко запрет на участие в Олимпийских играх (ОИ). Политик полтора года добивался отмены решения Международного олимпийского комитета (МОК).

Работавшие над делом юристы отметили, что действия МОК признаны незаконными. Сам Мутко уже прокомментировал решение CAS. "Я удовлетворен решением, которое принял CAS", - цитирует его ТАСС.

5 декабря 2017 года Мутко пожизненно отстранили от участия в ОИ в любом качестве. Комиссия МОК посчитала, что в России во время Игр в Сочи, когда Мутко возглавлял Министерство спорта России, якобы существовала "государственная система поддержки допинга". 26 декабря Мутко подал апелляцию на решение МОК.

Произнесенная на плохом английском фраза Мутко "ноу криминалити" преследует его с 2015 года. "Ворлд кап из Раша из ноу проблем. Из вери гуд темп, оупен нью стэдиум ин нью эрия, ноу проблем, ноу криминалити", - заявил он журналистам, отвечая на вопросы о коррупционном скандале в ФИФА. После этой реплики президент России Владимир Путин подарил Мутко самоучитель английского языка.

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