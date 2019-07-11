Волосы дыбом встают: сколько человек расчленила 80-летняя "баба Соня"

Среди жертв близкая подруга и восьмилетняя девочка

В поселке Березовка Хабаровского края люди уже который день не могут унять дрожь из-за истории с местной жительницей – 80-летней Софьей Жуковой. Впервые Россия узнала о ней после чудовищного убийства мужчины зимой 2019 года. И теперь появилась информация о новых жертвах бабки-мясника.

30 января в поселке Березовка были обнаружены части тела человека. Им оказался гражданин Украины, который проживал у пожилой женщины, которую в поселке называли просто "баба Соня". Подозреваемую задержали. Спустя некоторое время она созналась в убийстве.

Позднее пенсионерка призналась, что совершила еще одно убийство. Жертвой оказалась восьмилетняя девочка. Она пропала еще 14 декабря 2005 года. Убийца призналась, что ребенок жил по соседству и постоянно мешал ей своими "играми и беготней", передает Telegram-канал Baza.

Но и это не последнее страшное злодеяние неугомонной 80-летней маньячки. Она призналась в еще одном убийстве - подруги, которая пропала в апреле 2013 года. Тогда будущая жертва продала свою квартиру, а Софья Жукова предложила ей пожить у себя какое-то время.

Сейчас старушка находится в следственном изоляторе. Между тем известно, что в поселке пропали еще пять человек. Следователи установят, связаны ли эти пропажи с деятельностью жительницы Березовки.

Сама "баба Соня" много лет проработала на скотобойне. Рубить и убивать она научилась давно. И для своих преклонных лет она все равно является довольно крепкой женщиной.

Ранее ряд СМИ сообщал, что подозреваемая в убийствах якобы была каннибалом. Тем не менее, региональный Следственный комитет опроверг эту информацию.

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