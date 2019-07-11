Путин счел интересной идею Зеленского

Президент готов к расширению "нормандского" формата

Владимир Путин отреагировал на предложение Владимира Зеленского расширить "нормандский формат". По словам российского президента, Москва никогда не отказывалась от такой идеи, но для организации расширенной встречи должен быть выполнен ряд условий.

"Во-первых, этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь. Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны", - заявил Путин. Видео с ответом публикует ТВЦ.RU.

Вопросы у российского президента вызывает список участников и их реакция на предложение Владимира Зеленского. Он напомнил, что Тереза Мэй вскоре покинет пост премьера Великобритании, потому непонятно, в каком качестве она приглашена на встречу "нормандской четверки".

"Американская администрация как реагирует? Мы не знаем. Как реагируют Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке", - сказал Путин, добавив, что предложение украинского лидера "может быть интересным".

Ранее Владимир Зеленский через свой фейсбук обратился к Владимиру Путину и предложил встретиться в Минске. В переговорах, по задумке украинского президента, должны принять участие лидеры США, Великобритании, Германии и Франции.