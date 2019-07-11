Сияющие Пугачева и Галкин восхитили народ

Звездная пара и их дети прогулялись по парку без охраны

Телеведущий Максим Галкин опубликовал семейную фотографию в Instagram. В профиле артиста появился солнечный снимок, на котором он, его жена Алла Пугачева и их дети – Лиза и Гарри – улыбаются на камеру.

В настоящий момент семья в полном составе отдыхает в Юрмале. Звездной чете и их детям удалось выбраться на прогулку в парк. Как утверждает KP.RU, Галкин и Пугачева появились в общественном месте без охраны.

"Передаём вам, дорогие подписчики, горячий привет! Ещё два года назад самые частые фразы от людей, которых я встречал на улице, были: "Был на Вашем концерте или иду на концерт и видел Вас по телевизору". Теперь же: "Смотрю Ваш Инстаграм и иду на Ваш концерт!" И это здорово: каналы общения меняются, а связь остаётся! Нас уже 6 000 000, это столько же, сколько собирают самые рейтинговые выпуски моей телепрограммы "Лучше Всех!" Спасибо за интерес!", - гласит подпись к фотокарточке.

Подписчики Галкина бурно отреагировали на фото. Всего за несколько часов под снимком народ оставил более шести тысяч комментариев. Большинство людей признаются в любви звездам:

- Максим, просто нет слов. Вас Господь поцеловал, вы сам уникальный человек. - Аллочка выглядит лет на 18!!! - Вы такие классные люди, что если была возможность смотреть за вами 24 часа, думаю, все бы смотрели. - Какое летнее фото. Вы молодцы. Ничего не бойтесь и идите вперед.

Не оставили без внимания новый пост Галкина и его коллеги по цеху. Под постом отметились Анита Цой, Иосиф Пригожин, Артур Пирожков и другие звезды.

"Дорогой! Это абсолютная правда! За вами наблюдать - радость и удовольствие! Ты как отец - лично для меня большой пример! Мы семьей вас любим и всегда обсуждаем", - оставил комплимент под постом Галкина певец Влад Топалов.

Чуть ранее Галкин показал, как его дети работают над творческим проектом. На видео Лиза и Гарри мастерят коллаж.

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