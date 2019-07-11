Суд Евросоюза снял санкции с Януковича

Решение принято и в отношении окружения бывшего президента Украины

Суд Евросоюза снял санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича. То же решение коснулось его сына Александра, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, экс-премьера Сергея Арбузова, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема Пшонки, а также экс-главы администрации президента Андрея Клюева.

Как пишет "Газета.Ru", речь идет об ограничениях, которые были наложены на Януковича и его окружение в период с 2016 по 2018 год. При этом санкции в отношении еще 12 соратников экс-президента Украины, попавших в список, остаются в силе.

Впервые все семь указанных лиц попали в санкционный список ЕС в 2014 году. Такое решение было принято на основании уголовного дела, которое было возбуждено на Украине после государственного переворота. Счета тех, кто подозревается в присвоении госсредств, а также нарушении прав человека, были заморожены. В последний раз ЕС продлевал санкции в отношении Януковича и его окружения в марте 2018 года.

В январе 2016-го Европейский суд общей юрисдикции уже отменял заморозку активов ряда сподвижников Януковича. Среди них - бывший глава украинского кабмина Николай Азаров.

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