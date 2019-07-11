Видео последствий пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах

Район возгорания сняли с воздуха

Пожар вблизи ТЭЦ-27 в Мытищах полностью потушен. Площадь возгорания составила почти полторы тысячи квадратных метров, сообщили в подмосковном МЧС. Сейчас спасатели проливают и разбирают завалы.

Как рассказал начальник регионального управления ведомства Сергей Полетыкин, причиной возгорания могла стать утечка из газопровода, именно там находился эпицентр. В результате пожара погиб один человек — это женщина-вахтер. Именно она первой подала сигнал о возгорании, пишет РИА Новости.

Пожар на территории ТЭЦ-27 в Мытищах возник в четверг. Загорелись газопровод, ведущий к станции, технические помещения и хозяйственное здание. Пожарным удалось ликвидировать пожар на газопроводе, но огонь перекинулся на административное здание частной фирмы и склад. Видео последствий пожара, снятое с квадрокоптера, публикует агентство "Москва".

По факту пожара возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности.