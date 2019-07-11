Игорь злится на меня: Вайкуле раскрыла причину давней вражды с Крутым

Как знаменитый композитор относится к новому шоу в Юрмале

Эстрадная певица и актриса Лайма Вайкуле рассказала о давней обиде со стороны композитора и продюсера Игоря Крутого. Сейчас она занимается подготовкой к своему фестивалю "Лайма Рандеву". Он начнется уже в августе.

По ее словам, Игорь Крутой злится на нее за то, что она создала фестиваль, да еще и назвала его своим именем. "Он несправедливо на меня "катит", обижается", – заявила певица.

При этом она подчеркнула, что выступала на "Новой волне", которую придумал Игорь Крутой, каждый год. А новое шоу ей предложила создать администрация Юрмалы. Себя она назвала патриоткой этого города. Также в выпуске YouTube-шоу "А поговорить" Вайкуле отметила, что вспоминает времена "Новой волны" с большой теплотой.

Ранее Лайма Вайкуле и Игорь Крутой были в хороших дружеских отношениях. Они занимались совместной творческой деятельностью. Также артисты крестили внучку Раймонда Паулса. Так что, друг для друга они еще и кумовья.

Конкурс "Новая волна" проводился в латвийской Юрмале с 2002 по 2014 год. С 2015-го конкурс проходит в Сочи. Мероприятие придумали Игорь Крутой и Раймонд Паулс. На конкурс постоянно приезжала Алла Пугачева, которая присуждала свой собственный приз.

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