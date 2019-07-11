"Ах ты подлец, сынок": Алибасов впал в ярость после передачи Шепелева

Все пошло не по сценарию

Сын продюсера Бари Алибасова крайне недоволен тем, что произошло во время съемок передачи "На самом деле". По его словам, все пошло не по сценарию, о котором сторона создателя группы "На-На" договаривались с телевизионщиками до приезда в студию. Он подчеркнул, что за неделю до съемок оговаривалось, что именно будет объявлено ложью, а что – правдой.

По словам Бари Алибасова-младшего, по задумке он должен был стать "козлом отпущения" за большой гонорар. Сумма равнялась миллионам рублей.

- Я должен был признаться, что заработал на болезни отца кучу денег, и с ним даже не поделился. А папа должен был выйти и сказать: "Ах ты подлец, сынок!".

При этом сын продюсера отметил, что до сих пор не получил деньги. По его словам, там "какие-то финансовые проблемы", пишет KP.RU.

Тем не менее, от изначальной задумки было решено отказаться. Вероятно, представители телевидения обнаружили, что в этой истории "что-то не сходится". "А еще захотели нас проучить. Это была подлая месть! Мы стали жертвой конкурентной борьбы", - добавил Алибасов-младший.

Сын уточнил, что, как только отец выписался из больницы, он договорился с представителями "Первого канала". Они должны были первыми получить интервью с ним у него дома. Однако, когда Бари-младший уехал на похороны бабушки, с Алибасовым-старшим связался его давний приятель – телеведущий Андрей Малахов, который сейчас работает на "России-1". Более того, он пришел в гости к Алибасову и договорился по дружбе, что эксклюзив покажут в его передаче.

"Это настоящий журналистский спецназ, я им восхищаюсь! Сумел сам пройти в квартиру, а ребята с Первого даже не сразу попали в подъезд…", - отметил Бари-младший. По его словам, когда они, все-таки, вошли, то началась драка между двумя редакциями.

Говоря о ставшем знаменитом скриншоте переписки представителя Алибасова Сергея Моцаря с лечащим врачом, Бари-младший утверждает, что на телевидении сняли одно, а смонтировали уже совсем другое. По его словам, даже вопросы-ответы местами не совпадают. При этом, откуда взялся сам скриншот, ему неизвестно. Он лишь пожаловался на то, что все переиграли в последний момент, а их никто не предупреждал.

О скриншоте рассказал и PR-директор артиста Вадим Горжанкин. По его словам, сделать такой снимок переписки в WhatsApp может любой школьник. Он добавил, что Сергей Моцарь "ничего такого не помнит". "Нам два уважаемых медучреждения подтвердили диагноз Бари Каримовича, а люди верят какому-то скриншоту!", - негодует он.

Между тем судиться с редакцией "Первого канала" сторона Алибасова не будет. На самом телевидении отметили, что программа "На самом деле" не согласовывает сценарий с героями.

Накануне, 10 июля, вышла телепередача Дмитрия Шепелева, в которой он раскрыл тайну отравления Бари Алибасова. По ходу программы продюсер прошел проверку на детекторе лжи. Выяснилось, что Алибасов действительно отравился, но это было не средство для очистки труб "Крот", как утверждал он и его приближенные, а всего лишь алкоголь. При этом звезда намеренно влила в себя спиртное.

Кроме того, в студии была обнародована личная переписка, в которой общались помощник Бари Алибасова Сергей Моцарь и его лечащий врач. Моцарь предлагал устроить госпитализацию продюсера. В качестве причин он предложил придумать недуг с пищеварительной системой или мозгом.

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня. Это произошло после того, как он случайно выпил чистящее средство "Крот", которое он якобы перепутал с соком. 17 июня продюсера выписали из больницы.

Версия об отравлении вызвала много споров. Некоторые специалисты поставили под сомнение возможность столь быстрого выздоровления после такого химического ожога.

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