Горбунов: УИКи максимально объективно относятся ко всем кандидатам

Глава Мосгоризбиркома отметил непредвзятое отношение УИК к кандидатам

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил объективное отношение участковых избирательных комиссий ко всем кандидатам-самовыдвиженцам без исключения.

"Мы сделали процесс проверки подписей максимально открытым.<….> Через систему ГАС-выборы проверяют достоверность адресов, относящихся к округу, ведь границы округа иногда включают в себя, к примеру, не всю уличу, а часть домов на ней, также люди меняют фамилии, переезжают, умирают, наконец. ", - рассказал Валентин Горбунов в интервью "Независимой газете".

Он уточнил, что в системе ГАС-выборы данные обновляются ежемесячно. По его словам, если в достоверности подписи есть какие-то сомнения, то ОИК посылает запрос в ФМС, откуда получают официальную справку, действительны данные, указанные в подписном листе, или нет. "А когда будет результат, ОИК обязательно известит кандидата", - сообщил Горбунов.

Комментируя тиражируемые рядом СМИ заявления о существовании якобы политического заказа на то, чтобы снять сильных несистемных кандидатов с выборов, глава Мосгоризбиркома сказал, что такая истерия свидетельствует о неуверенности самих кандидатов.

"Это как в футболе: если наши выигрывают, то все молодцы, а если команда проигрывает, то виноваты все вокруг: плохой тренер, предвзятый судья, условия... Можно обсуждать конкретные решения, когда будут выданы документы об отказе. Возможно, у кандидатов есть какие-то внутренние проблемы, которые заставляют думать, что им откажут в регистрации", - предположил глава Мосгоризбиркома.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, прием документов на регистрацию, включая подписные листы, 6 июля. Каждому кандидату необходимо было собрать порядка пяти тысяч подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 29 мая. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.