В Сокольниках появится кино-телецентр

Реализация проекта позволит создать 1,6 тысячи новых рабочих мест

В районе Сокольники могут построить кинотелецентр творческого объединения "Красная звезда". Проект планировки территории площадью 14,58 гектара по итогам публичных слушаний одобрила градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра столицы Сергея Собянина.

Площадь ограничена Третьим транспортным кольцом, Проектируемым проездом № 3898 и полосой отвода Московской железной дороги, сообщает сайт мэрии Москвы. В настоящий момент на этой территории расположена нежилая застройка площадью 77,9 тысячи квадратных метров.

В процессе реорганизации территории должно быть снесено 17,3 тысячи "квадратов" устаревших построек. Кроме того, планируется реконструировать административное здание. При этом общая площадь новых строений составит 75,5 тысячи квадратных метров. Реализация проекта позволит создать 1,6 тысячи новых рабочих мест.