Верховная Рада пошла наперекор Зеленскому

Депутаты отказались отправлять в отставку Павла Климкина

Советники лидеров стран нормандского формата намерены встретиться в Париже. Как сообщили в нашем посольстве во Франции, мероприятие организует Елисейский дворец. Российскую сторону представит помощник президента Владислав Сурков. Тем временем сам Киев вместо урегулирования ситуации обостряет обстановку на юго-востоке. Верховная Рада собирает подписи для отмены закона об особом статусе Донбасса. А военные усиливают обстрелы.

О том, что без сотрудничества с Россией невозможно ни радикально изменить экономический курс Украины, ни достичь мира в Донбассе, неоднократно говорил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Но президент Зеленский декларирует одно, а делает по-другому. Заверил на телекамеры, что Киев нацелен на дипломатическое решение конфликта на юго-востоке, и тут же потребовал усилить активность ВСУ в Донбассе.

За минувшие сутки украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Бьют по детским садам, объектам инфраструктуры и жилым домам. При обстреле одного из поселков на окраине Горловки погибла его жительница. Снаряд прилетел в дом рано утром.

Мир в Донбассе был одним из обещаний Зеленского во время президентской гонки. Рассказывал, что мол готов пойти на все ради этого. Сейчас на носу еще одни, важные для него выборы - парламентские, на которых партия "Слуга народа" намеревается взять большинство мест в Раде. И чтобы рейтинги до часа Х не понизились, главе государства нужно постоянно держать публику в тонусе. На кропотливую и непростую работу по прекращению войны и восстановлению доверия жителей юго-востока к Украине времени явно нет. А вот на эффектные прогулки по Чернобылю с обещаниями открыть его для туристов есть. Или, например, популистское предложение расширить закон о люстрации и включить в него всё руководство Украины времен Порошенко, включая самого Петра Алексеевича. То есть, запретить всем высоким чиновникам и депутатам, занимавшим должности и кресла, начиная с 2014 года, когда-либо объявляться во власти.

"Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, не ходят на работу? Для чего министры, которые рассказывают, что украинцы много едят? Которые строят дороги только в Facebook и рожают детей в Америке? Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только свою печень?" – заявляет Зеленский.

Впрочем, шансов на то, что Верховная Рада, которая пока еще далеко не пропрезидентская, люстрационную инициативу утвердит, практически никаких. Сегодня украинский парламент в очередной раз отказался отправлять в отставку министра иностранных дел Павла Климкина, несмотря на то, что Владимир Зеленский неоднократно этого требовал. Так что, Климкин в качестве главы внешнеполитического ведомства Украины продолжает поучать президента, как тому вести себя с Владимиром Путиным.

"Я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом только с нашими друзьями и партнерами. Какой это будет формат - нормандский, штаты, комбинация, ЕС - об этом можно говорить. Именно на них нужно полагаться", - говорит Климкин.

Генпрокурор Юрий Луценко, которого так же как и Климкина никак не может уволить Владимир Зеленский, продолжает атаку на журналистов. ГПУ уже преследует сотрудников и владельцев телеканала Newsone за попытку телемоста с Россией. Теперь кум экс-президента Порошенко открыто угрожает уже телеканалу 112, который анонсировал показ фильма американца Оливера Стоуна об Украине. Глава государства не вмешивается.

"Заявляю прямо: за любые попытки прошлые, как телемост, и будущие - демонстрацию российского пропагандистского фильма, который рекламируется, будет ответственность", - заявляет Луценко.

Командующий десантными войсками Украины призывает провести военный парад в день независимости Украины вопреки решению президента отменить данное мероприятие в целях экономии денег. Это уже прямой саботаж приказов Верховного главнокомандующего. Впрочем, откуда взяться порядку на Украине, если собственная команда главы государства проявляет то ли глупость, то ли полную некомпетентность, подставляя своего патрона. Один из советников Зеленского предложил переименовать русский язык в российский, а нашу страну в Московию. Прежде чем делать такие заявления, не мешало бы ознакомиться с международным правом.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".