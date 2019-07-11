Говядина из Боливии появится в России

Об этом договорились Владимир Путин и Эво Моралес

Россия и Боливия намерены усиливать координацию в международных делах. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном в Москве по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Эво Моралеса, прибывшего в нашу страну с официальным визитом.

Президенты обсудили актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, передает "ТВ Центр". Состоялся также обмен мнениями по ключевым международным и региональным темам.

Кроме того, был подписан ряд двусторонних документов, в частности, в сфере энергетики и ядерных исследований. На итоговой пресс-конференции российский и боливийский лидеры подробно рассказали о развитии сотрудничества между двумя странами. Как отметил Владимир Путин, между Россией и Боливией установилось стратегическое партнерство. В ходе переговоров значительное внимание было уделено экономическому взаимодействию.

"Важным направлением двусторонней кооперации является энергетика. На боливийском рынке активно работает "Газпром", который инвестировал в нефтегазовую отрасль Боливии около 500 миллионов долларов и осваивает месторождения на территории страны. По линии "Росатома" завершается сооружение в Боливии Центра ядерных исследований и технологий. Центр призван заниматься научными исследованиями в сфере мирного атома, а его разработки смогут найти применение в самых разных секторах промышленности, геологии, медицине, сельском хозяйстве. Кстати, отмечу, что сотрудничество в области сельского хозяйства является одним из интересных, приоритетных и перспективных. Надеюсь, что в ближайшее время продукты сельского хозяйства Боливии, в том числе животноводческая продукция, мясо говядины, сможет поступать на российский рынок", - сказал Владимир Путин.

"Те соглашения, которые мы подписали сегодня, свидетельствуют о том, насколько далеко продвинулись наши отношения с вашей братской страной. Для нас очень важна поддержка президента Российской Федерации, потому что именно президент России возглавляет усилия по борьбе за защиту международного порядка, недопущение использования силы в международных делах, недопущение вмешательства во внутренние дела других государств, за отстаивание суверенитета государств. В этом мы стоим плечом к плечу", - сказал в ответ Моралес.