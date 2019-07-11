Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ в Мытищах

Названы возможные версии ЧП

В Подмосковье расследуют обстоятельства крупного пожара на газопроводе рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах. По предварительным данным, возгорание произошло из-за изношенности коммуникаций. Чтобы справиться с пламенем, которое сразу же перекинулось на соседние строения, пришлось задействовать пожарные вертолеты и поезда, временно было перекрыто Осташковское шоссе. В результате ЧП один человек погиб, 13 пострадали.

Гигантские огненные столбы вырываются на десятки метров. По словам очевидцев, пламя поднималось выше соседних многоэтажек. Чёрный дым виден за несколько километров.

"Я вышла из кухни, стала заходить в комнату. В комнате у нас окно. В окно увидела, что раздался выхлоп, и стало всё гореть полыхать. Я кричу: "Девочки, пожар!" И мы стали выбегать. И второй раз! Всё хлопнуло, хлопок", - рассказал очевидец Екатерина Храмова.

- Я вышел, там был дождь из асфальта, и всё. – Дождь из асфальта? – Ну, распалённый, да.

Сообщение о том, что горит ТЭЦ, поступило на пульт дежурного в 11 утра. Позже спасатели установят – электростанция не затронута. Пожар начался на участке расположенного рядом газопровода, который питает электроцентраль. Отсюда такие гигантские языки пламени. Сильней всего пострадала станция техобслуживания автомобилей. Её посетители получили ушибы и лёгкие ожоги.

"Стояли вот мы вдвоём, разговаривали. И вдруг хлопок, пламя", - сообщил пострадавший Евгений Вишняков.

Как сообщили в Минэнерго, во время пожара один из энергоблоков ТЭЦ отключился. Однако ЧП не отразилось на работе электросетей и отключений света не происходило.

"Сама станция - оборудование станции - оно не повреждено, естественно, станцию дабы сохранить и никаких эксцессов не было, начали разгружать - вместе с тем остальные станции московского кольца подгрузили, то есть проблем с балансовой ситуацией как таковой нет", - сказал директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики России Евгений Грабчак.

В считанные минуты подачу газа перекрыли. Но от сильного жара воспламенились склад и соседняя постройка. За медицинской помощью обратились 12 пострадавших. Один человек госпитализирован. Позже в выгоревшей бытовке рядом с ТЭЦ, которая оказалась в эпицентре взрыва, спасатели обнаружили тело погибшего. Пожар охватил в общей сложности площадь около тысячи квадратных метров.

"Угроза отсутствует - повторное возникновение пожара также отсутствует. На работу ТЭЦ данный пожар не повлиял - на питание, электро- и теплоснабжение потребителей Москвы и Московской области - пожар не повлиял… Обстановка спокойная", - заявил заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов.

Версий причин пожара несколько - стихийная свалка, образовавшаяся рядом с газопроводом, неосторожное обращение с инструментами местных рабочих или технологический сбой в газосети. В этом теперь предстоит разобраться следователям. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 прим. 1 УК России - это "Нарушение требований обеспечения безопасности и защищённости объектов топливно-энергетического комплекса", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Специалисты Роспотребнадзора проводят исследования проб воздуха и держат ситуацию на контроле. Пожару присвоили третий уровень сложности. Расположенное рядом с очагом возгорания общежитие решили на время расселить.

"Когда всё началось, все люди выскочили, но остались без одежды, без всего. А я умудрился уже четвертый раз проскочить и выношу вещи своих людей", - сказал очевидец Владимир Терехин.

На борьбу с огнём были брошены два вертолёта МЧС и два пожарных поезда. Мэр Москвы Сергей Собянин по просьбе спасателей направил в помощь областным пожарным дополнительно 50 единиц техники. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль. Движение по Осташковскому шоссе пришлось перекрывать. По сообщению МЧС, пожар ликвидирован, а движение восстановлено.

Илья Данильцев, Юлия Стёпина, Алексей Овчинников, Александр Савин, "ТВ Центр".

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