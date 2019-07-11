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Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ в Мытищах

20:09
  • четверг
  • 11 июля 2019

Названы возможные версии ЧП

В Подмосковье расследуют обстоятельства крупного пожара на газопроводе рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах. По предварительным данным, возгорание произошло из-за изношенности коммуникаций. Чтобы справиться с пламенем, которое сразу же перекинулось на соседние строения, пришлось задействовать пожарные вертолеты и поезда, временно было перекрыто Осташковское шоссе. В результате ЧП один человек погиб, 13 пострадали.

Видео последствий пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах
Жертвой пожара в Мытищах стал один человек
"Там был дождь из асфальта": очевидцы о пожаре в Мытищах

Гигантские огненные столбы вырываются на десятки метров. По словам очевидцев, пламя поднималось выше соседних многоэтажек. Чёрный дым виден за несколько километров.

"Я вышла из кухни, стала заходить в комнату. В комнате у нас окно. В окно увидела, что раздался выхлоп, и стало всё гореть полыхать. Я кричу: "Девочки, пожар!" И мы стали выбегать. И второй раз! Всё хлопнуло, хлопок", - рассказал очевидец Екатерина Храмова.

- Я вышел, там был дождь из асфальта, и всё.

– Дождь из асфальта?

– Ну, распалённый, да.

Сообщение о том, что горит ТЭЦ, поступило на пульт дежурного в 11 утра. Позже спасатели установят – электростанция не затронута. Пожар начался на участке расположенного рядом газопровода, который питает электроцентраль. Отсюда такие гигантские языки пламени. Сильней всего пострадала станция техобслуживания автомобилей. Её посетители получили ушибы и лёгкие ожоги.

"Стояли вот мы вдвоём, разговаривали. И вдруг хлопок, пламя", - сообщил пострадавший Евгений Вишняков.

Как сообщили в Минэнерго, во время пожара один из энергоблоков ТЭЦ отключился. Однако ЧП не отразилось на работе электросетей и отключений света не происходило.

"Сама станция - оборудование станции - оно не повреждено, естественно, станцию дабы сохранить и никаких эксцессов не было, начали разгружать  - вместе с тем остальные станции московского кольца подгрузили, то есть проблем с балансовой ситуацией как таковой нет", - сказал директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики России Евгений Грабчак.

В считанные минуты подачу газа перекрыли. Но от сильного жара воспламенились склад и соседняя постройка. За медицинской помощью обратились 12 пострадавших. Один человек госпитализирован. Позже в выгоревшей бытовке рядом с ТЭЦ, которая оказалась в эпицентре взрыва, спасатели обнаружили тело погибшего. Пожар охватил в общей сложности площадь около тысячи квадратных метров.

"Угроза отсутствует - повторное возникновение пожара также отсутствует. На работу ТЭЦ данный пожар не повлиял  - на питание, электро- и теплоснабжение потребителей Москвы и Московской области - пожар не повлиял… Обстановка спокойная", - заявил заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов.

Версий причин пожара несколько - стихийная свалка, образовавшаяся рядом с газопроводом, неосторожное обращение с инструментами местных рабочих или технологический сбой в газосети. В этом теперь предстоит разобраться следователям. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

 

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 прим. 1 УК России - это "Нарушение требований обеспечения безопасности и защищённости объектов топливно-энергетического комплекса", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Специалисты Роспотребнадзора проводят исследования проб воздуха и держат ситуацию на контроле. Пожару присвоили третий уровень сложности. Расположенное рядом с очагом возгорания общежитие решили на время расселить.

"Когда всё началось, все люди выскочили, но остались без одежды, без всего. А я умудрился уже четвертый раз проскочить и выношу вещи своих людей", - сказал очевидец Владимир Терехин.

На борьбу с огнём были брошены два вертолёта МЧС и два пожарных поезда. Мэр Москвы Сергей Собянин по просьбе спасателей направил в помощь областным пожарным дополнительно 50 единиц техники. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль. Движение по Осташковскому шоссе пришлось перекрывать. По сообщению МЧС, пожар ликвидирован, а движение восстановлено.

Илья Данильцев, Юлия Стёпина, Алексей Овчинников, Александр Савин, "ТВ Центр".

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