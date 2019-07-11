Путин сменил губернатора Севастополя

Президент России уволил Дмитрия Овсянникова

Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев.

"Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева", - сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Развожаев - руководитель исполкома Общероссийского народного фронта. Ранее он занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа, а также был врио главы Хакасии.

Овсянникова назначили и.о. главы Севастополя в июне 2016 года. В сентябре 2017 года он полноценно вступил в должность губернатора, одержав победу на прямых выборах главы города. До переезда на работу в Крым был заместителем министра экономического развития.

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