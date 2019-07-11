ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин сменил губернатора Севастополя

18:59
  • четверг
  • 11 июля 2019

Президент России уволил Дмитрия Овсянникова

Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев.
Путин ответил на звонок Зеленского

"Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева", - сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Развожаев - руководитель исполкома Общероссийского народного фронта. Ранее он занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа, а также был врио главы Хакасии.

 

Овсянникова назначили и.о. главы Севастополя в июне 2016 года. В сентябре 2017 года он полноценно вступил в должность губернатора, одержав победу на прямых выборах главы города. До переезда на работу в Крым был заместителем министра экономического развития.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Дмитрий Овсянников
Владимир Путин и Дмитрий Овсянников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.