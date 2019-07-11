Умер актер и режиссер Олег Дмитриев

Ему было 49 лет

Не стало актера и режиссера Малого драматического театра – Театра Европы Олега Дмитриева. Ему было 49 лет. Информация о дате и времени прощания с ним будет объявлена позднее, говорится на сайте МДТ.

Один из артистов театра Станислав Никольский уточнил в своем Facebook, что его коллега скончался у себя дома. С ним они работали почти 20 лет.

Олег Дмитриев является уроженцем Ленинграда. На свет он появился в 1970 году. С 1995 года Дмитриев работал в МДТ в качестве актера. В 2004 году впервые применил свои навыки режиссера. Он поставил спектакль "Любовь дона Перлимплина". А еще он был ассистентом режиссера в спектаклях "Молли Суини", "Чайка", "Повелитель мух".