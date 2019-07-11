Путин ответил на звонок Зеленского

Это их первый разговор

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поговорили по телефону. Это их первый разговор.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, а также совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

"Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее в четверг Владимир Путин отреагировал на предложение Владимира Зеленского расширить "нормандский формат". Российский президент отметил, что Москва никогда не отказывалась от такой идеи. Однако для организации расширенной встречи должны быть выполнены некоторые условия. В частности, российский лидер отметил, что четко о чем-либо можно будет говорить только после окончательного формирования нового правительства Украины, а также проведения выборов в парламент страны.

Кроме того, вопросы у российского лидера вызывает список участников, а также их реакция на предложение украинского коллеги. Так, по его словам, Тереза Мэй скоро покинет пост премьера Великобритании, а потому непонятно, в каком качестве она приглашена на встречу "нормандской четверки".

До этого Владимир Зеленский через свой Facebook обратился к Владимиру Путину и предложил встретиться в Минске. В переговорах, по задумке украинского президента, должны принять участие лидеры США, Великобритании, Германии и Франции.

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Видео: Путин счел интересной идею Зеленского