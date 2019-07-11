Не чувствуешь ничего: больная раком актриса Яковлева пожаловалась Малахову

Актриса призналась, что не могла ходить

62-летняя актриса Александра Яковлева рассказала о том, что с ней происходило на протяжении тех лет, что она борется с раком груди. По ее словам, оказалось, что все это безболезненно "происходит много лет".

"Ты не чувствуешь ничего. Я понимала, что что-то происходит в организме, но ничего не болело", — отметила артистка в телепередаче Андрея Малахова.

По ходу передачи ведущий вспомнил, что обаятельной актрисе режиссеры отказать не могли. Тут женщина призналась, что подружилась с режиссером Николаем Лебедевым. Она снялась в нескольких его фильмах.

"Мы сделали презентацию, у меня программным директором был Сергей Шолохов, я также собираюсь ехать в Минск к Игорю Сукманову, и вдруг я понимаю, что не могу ходить. Не могу ходить!", - подчеркнула она. Яковлева добавила, что в больницу ехать не хотела,, так как никогда там не лежала. И только друг Денис Гончаров настоял на своем и отвез ее в клинику. Врачи дали ей максимум полгода. Однако прошло уже более трех.

При этом она не стала скрывать, что смогла все выдержать благодаря положительным эмоциям и мечтам, передает Teleprogramma.pro. Так, актриса все еще рассчитывает получить "Оскара" за фильм "Седьмая кошка".

Она рассказала о своем коте Челси. Тот умер не так давно. Артистка отметила, что он часто бил ей лапой по груди. Как раз по тому месту, где образовалась опухоль. Женщина уверена, что часть болезни он взял на себя.

В итоге Яковлава написала книгу про своего питомца. В ней актриса сделала его человеком, а потом по ней был снят фильм.

Ранее стало известно, что Александра Яковлева несколько месяцев не говорила сыну и дочери о своем онкологическом заболевании. Во время лечения она услышала страшный прогноз врачей. Оказалось, что ей осталось жить всего около трех месяцев. Актриса отчаянно боролась за выздоровление. Она не желала омрачать жизнь близких.

Сейчас Яковлева регулярно проходит обследования, ее самочувствие улучшилось. Звезда фильмов "Чародеи" и "Экипаж" не перестала пить лекарства и не смогла вернуть потерянные 20 килограммов. Тем не менее, она смотрит в будущее с оптимизмом и мечтает снять фильм по собственному сценарию.