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О чем Путин говорил с президентом Киргизии

20:09
  • четверг
  • 11 июля 2019

Лидеры провели четвертую встречу за год

В четверг Владимир Путин встретился в Кремле со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, который прибыл в Россию с кратким рабочим визитом. Контакты лидеров двух стран носят регулярный характер: в этом году они встречались уже трижды, нынешняя встреча в Москве стала четвертой. Президенты обсудили развитие сотрудничества между Россией и Киргизией, а также интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза, передает "ТВ Центр".

"Мы виделись не так давно, но наш объём взаимодействия большой, всегда есть, о чём переговорить. Очень рад, что Вы нашли возможность по дороге домой заглянуть к нам, поговорить о сегодняшнем состоянии наших двусторонних отношений, по другим вопросам, в том числе по проблемам интеграции", - сказал Путин.

"Надо отметить, что успешно развиваются кыргызско‑российские отношения, братская дружба и союзничество. Особенно хотел бы отметить Ваш государственный визит в Кыргызстан, который был очень успешный, плодотворный. Благодаря Вашей личной поддержке подписано более 50 соглашений на сумму свыше шести миллиардов долларов США", - заявил президент Киргизии Сооронбай  Жээнбеков.

Видео: Путин ответил на звонок Зеленского

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