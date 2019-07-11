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В отношении отца сестер Хачатурян возбуждено дело

20:57
  • четверг
  • 11 июля 2019

Материалы выделены в отдельное производство

Следственный комитет России возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян Михаила. Статья связана с действиями насильственного и сексуального характера.

Теперь Следственная группа СКР выделила в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна по факту совершения им преступлений в отношении своих дочерей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, следствие считает, что его действия должны быть квалифицированы по статьям "истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера".

При этом адвокат Алексей Паршин сообщил, что материалы действительно выделены в отдельное производство, однако уголовное дело пока не возбуждено. Просто следствие полагает, что отец девочек может быть причастен к этим преступлениям, сообщает Агентство "Москва".

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