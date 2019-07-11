Что Ангела Меркель шептала во время приступа

Специалист по чтению по губам расшифровал бормотание трясущейся канцлерин

Стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время приступа дрожи. Речь идет уже о третьем случае, когда политика сильно затрясло на официальном мероприятии.

Накануне Меркель почувствовала недомогание во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. На видео с мероприятия можно заметить, что канцлер бормочет какие-то слова, не глядя на финского коллегу. В свою очередь, высокий гость из Хельсинки делает вид, что ничего не замечает.

Расшифровать речь главы правительства ФРГ смогла специалист по чтению по губам Джудит Хартер, передает немецкая радиостанция Antenne Bayern. Эксперт уверена, что политик повторяла фразу: "Я справлюсь".

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Стоит отметить, что инцидент, из-за которого позже Меркель пришлось оправдываться, произошел в то время, когда лидеры слушали гимн. Вполне вероятно, что Меркель шептала его текст.

Ранее Меркель во время встречи с датским премьер-министром Метте Фредриксен слушала гимн сидя. Протокол был изменен из-за самочувствия канцлерин. О подобном попросила канцлер, чтобы избежать повторения приступов дрожи. Они возникали, когда канцлеру приходилось долго стоять.

Ранее у нее трижды во время официальных мероприятий наблюдались подобные симптомы. В первый раз это случилось 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. В тот раз Ангела Меркель объяснила своё состояние обезвоживанием. 27 июня она испытала то же самое при встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. В последний раз политик почувствовала себя плохо во время исполнения гимнов двух стран на встрече с финским премьер-министром Антти Ринне. Приступ длился около минуты и был не таким интенсивным, как предыдущие.

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