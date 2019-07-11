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Власти сосредоточат финансы на медицине и безопасности

22:37
  • четверг
  • 11 июля 2019

Регионам, у которых есть программы технологического развития, пообещали господдержку

Достижение национальных целей в сфере цифровой экономики, технологий и инновационного развития обсудили на совещании Дмитрий Медведев и представители профильных ведомств, передает "ТВ Центр".
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Главной темой стали дополнительные меры для ускорения технологического развития страны. Премьер напомнил о необходимости более чем в три раза увеличить число организаций, внедряющих инновации. Так, к 2021 году будут созданы почти 30 научно-образовательных центров и учреждений компетенций национальной технологической инициативы. По словам главы правительства, появятся также 16 центров мирового уровня, которые будут заниматься разработками по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Медведев отметил, что уже определены пять регионов, на базе которых опробуют создание подобных кластеров. Ведется отбор организаций, которые займутся математическими и геномными исследованиями.

"Нужно усилить исследовательский потенциал, сосредоточить финансовые ресурсы на наиболее критических технологиях. Речь идёт о технологиях, которые обеспечивают безопасность, о новых медицинских разработках, о современных подходах к получению энергии, о поддержании транспортной связанности страны. Нужно выработать дополнительные меры, которые расширят механизмы стимулирования инновационной деятельности. Мы будем поддерживать регионы, у которых есть собственные программы инновационного, научно-технологического развития, включая существующие возможности по бюджетному субсидированию. Конечно, будем уделять особое внимание развитию высокотехнологичного экспорта", - сказал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

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