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Московский печатный филиал Гознака отметил 100-летие

22:40
  • четверг
  • 11 июля 2019

Фабрика денег приоткрыла завесу тайн

Столетие отмечает Московская печатная фабрика - филиал "Гознака". Современная история компании началась в июле 1919 года, когда большевики спешно перевезли предприятие в столицу из Петрограда. Тогда оно называлось "Экспедицией заготовления государственных бумаг". Решением Наркомфина компания обрела новое имя. Оно сохраняется и по сей день. "Гознак" печатает по пять миллиардов банкнот в год, а также миллионы самых важных государственных документов.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

 

 

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