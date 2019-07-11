Московский печатный филиал Гознака отметил 100-летие

Фабрика денег приоткрыла завесу тайн

Столетие отмечает Московская печатная фабрика - филиал "Гознака". Современная история компании началась в июле 1919 года, когда большевики спешно перевезли предприятие в столицу из Петрограда. Тогда оно называлось "Экспедицией заготовления государственных бумаг". Решением Наркомфина компания обрела новое имя. Оно сохраняется и по сей день. "Гознак" печатает по пять миллиардов банкнот в год, а также миллионы самых важных государственных документов.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.