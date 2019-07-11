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"Коллективная взбучка": коварный план США по Ирану провалился

22:31
  • четверг
  • 11 июля 2019

В Персидском заливе сохраняется крайне неспокойная ситуация

США нагнетают напряженность вокруг ядерной сделки с Ираном для смены власти в исламской республике. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она призвала Вашингтон прекратить обострять ситуацию и подчеркнула, что нормальный диалог США и Ирана возможен. Так дипломат прокомментировала итоги прошедшей накануне сессии МАГАТЭ, а также инцидент в Ормузском проливе.

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Секретные материалы анонсирует американский телеканал CNN. Ссылаясь на свои анонимные источники в Пентагоне, журналисты утверждают, что пять катеров, предположительно, ВМС Ирана, окружили корабль Соединенного Королевства в Ормузском проливе и потребовали остановиться в территориальных водах. Якобы есть даже и видеозапись с подтверждением - поверить, правда, предлагают на слово. Кадры спецоперации, как водится, никто не видел. Данные, расходятся даже с информацией из Лондона. Там факт случившегося подтверждают и осуждают, только вот с количеством "действующих лиц" - путаница. Иран все обвинения отвергает.

"Своими заявлениями британцы создают напряжённость. И эти заявления ничего не стоят", - заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Иранские чиновники уверены, что пляшут британцы под дудку своих заокеанских партнеров. Вашингтон всячески пытается убедить мировую общественность в собственной правоте, при этом целенаправленно обостряя ситуацию в Персидском заливе. Белый дом утверждает, что логика  произошедшего в Ормузском проливе - прозрачная. Всё это якобы ответные действия Ирана на задержание собственного нефтяного танкера в водах Гибралтара.

Президент Ирана Хасан Роухани уже предупредил Великобританию о возможных последствиях. "Я называю Великобританию инициатором небезопасной ситуации и нестабильности. И скоро вы в полной мере ощутите последствия", - сказал он.

Видео: Иран отверг обвинения в попытке задержать британский танкер

Ситуация в Персидском заливе сейчас крайне неспокойная. С исламской республики пока не сняты подозрения в подрыве танкеров в Оманском заливе. Обвинения, правда, так и остаются бездоказательными. Американцы продолжают истерику и требуют возмездия и за сбитый беспилотник. Вашингтон всеми силами пытается запугать исламскую республику. В ход идут обещания еще более жестких санкций - вплоть до полной изоляции страны. И все это на фоне резко обострившегося конфликта вокруг ядерной программы. Иран уже перешел допустимый лимит обогащения урана и останавливаться на этом явно не планирует.

Подробности смотрите в репортаже Александры Сергомасовой.

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